Подмосковье 04 сентября 2023, 11:36 Агрокластер с новым оснащением открыли при колледже имени Козлова в Коломне Министерство образования Московской области

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В Коломенском аграрном колледже имени Козлова торжественно открыли производственный кластер сельскохозяйственного направления. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Презентация обновленной учебно-материальной базы колледжа по федеральному проекту «Профессионалитет» состоялась в День знаний. С началом нового учебного года первокурсников поздравил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Игорь Жаров. С приветственным словом к студентам «Профессионалитета» обратился директор колледжа Алексей Зиновьев.

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После линейки в колледже состоялся «Парад агрокластера», в котором приняли участие представители образовательных учреждений, предприятий-партнеров и команда амбассадоров. С поздравлением и напутственным словом к студентам обратился генеральный директор АО «Озеры» Сергей Прямов, а также директор по производству агрофирмы «Партнер» Александр Скворцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников и студентов с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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