Подмосковье 20 июня 2023, 15:21 Агрохолдинг в Дмитрове начал производить йогурты без лактозы и диетический творог Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Компания «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» в Дмитровском районе расширила линейку товаров. В ассортименте появились безлактозные и обезжиренные продукты с натуральным составом.

«Это первое предприятие в Подмосковье, которое начало производить безлактозную продукцию. Сейчас на ферме начали делать безлактозный йогурт, расширив эту линейку до 11 видов. Также, выпустили обезжиренный творог, новые творожные десерты и шоколадное масло», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Теперь ферма предлагает своим клиентам десерты с добавлением молотой ванили, изюма и кураги, шоколадное масло, термостатный безлактозный йогурт без добавок и обезжиренный творог в брикете. В общей сложности холдинг выпускает около 40 наименований продукции, 28 из них — для торговых сетей.

Холдинг состоит из четырех ферм в Дмитровском и Сергиево-Посадском районах, где содержатся около 4,3 тысячи коров. Молочные продукты Чебурашкиных продаются в 1500 магазинах Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

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