30 августа 2023, 18:04
Агрохолдинг «Мираторг» в Домодедове передал детям сотрудников свыше 250 наборов первоклассника
Компания «Мираторг» из Домодедова подарила детям сотрудников свыше 250 наборов первоклассника накануне 1 сентября. Предприятие проводит акцию с 2016 года. Наборы содержат все необходимое для развития школьников.
«„Мираторг“ — один из крупнейших работодателей в отечественной агросфере. Компания создала 41 тысячу рабочих мест по всей России, большая часть из которых расположена в сельской местности», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
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Компания также регулярно делает подарки отличникам в конце учебного года, а также проводит праздники, творческие конкурсы и другие активности для детей работников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.
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Школы
Город Домодедово
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