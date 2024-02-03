Подмосковье 03 февраля 2024, 18:05 Агрохолдинг из Подмосковья выпустил новый безлактозный продукт источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Недавно агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» представил новинку в своей линейке продуктов — безлактозный творог с жирностью 9%. Молочные товары компании реализуют около 1,5 тысячи торговых точек в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов отметил, что «Братья Чебурашкины» были одними из первых предприятий в Подмосковье, кто начал производство безлактозных продуктов.

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«Заботясь о здоровье покупателей, „Братья Чебурашкины“ в 2016 году освоили производство безлактозного молока, используя ферментный препарат лактаза. Этот препарат расщепляет лактозу, делая молоко и его продукты более сладкими, сохранив при этом все полезные витамины и белки», — рассказал Мурашов.

Он добавил, что на сегодняшний день в ассортименте компании представлены безлактозное молоко разных жирностей, сливки, масло и питьевые йогурты.

Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» включает в себя четыре современные фермы в Дмитровском и Сергиево-Посадском округах, на которых содержатся более 4,3 тысячи голов скота.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки. Он подчеркнул, что тема нуждается в особом внимании.

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