03 февраля 2024, 18:05
Агрохолдинг из Подмосковья выпустил новый безлактозный продукт
Недавно агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» представил новинку в своей линейке продуктов — безлактозный творог с жирностью 9%. Молочные товары компании реализуют около 1,5 тысячи торговых точек в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов отметил, что «Братья Чебурашкины» были одними из первых предприятий в Подмосковье, кто начал производство безлактозных продуктов.
Реклама
«Заботясь о здоровье покупателей, „Братья Чебурашкины“ в 2016 году освоили производство безлактозного молока, используя ферментный препарат лактаза. Этот препарат расщепляет лактозу, делая молоко и его продукты более сладкими, сохранив при этом все полезные витамины и белки», — рассказал Мурашов.
Он добавил, что на сегодняшний день в ассортименте компании представлены безлактозное молоко разных жирностей, сливки, масло и питьевые йогурты.
Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» включает в себя четыре современные фермы в Дмитровском и Сергиево-Посадском округах, на которых содержатся более 4,3 тысячи голов скота.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки. Он подчеркнул, что тема нуждается в особом внимании.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Сельское хозяйство
Продукты
Реклама
Реклама