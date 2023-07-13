Подмосковье 13 июля 2023, 11:00 Агрохолдинг «Братья Чебурашкины» в Дмитрове выпустил новые виды продукции для торговых точек пресс-служба Дмитровского городского округа

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Агрохолдинг «Братья Чебурашкины» из Дмитрова выпустил новые виды продукции. Полторы тысячи торговых точек, кафе и ресторанов продают йогурты, творожную массу и другие продукты производителя.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный попробовал новую продукцию, встретился с руководством и сотрудниками агрохолдинга «Братья Чебурашкины».

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«Продукция этого прославленного предприятия давно оценена и любима не только жителями нашего округа, но и столицы, Санкт-Петербурга. Вы активно развиваетесь, у вас профессиональный коллектив, хорошая стабильная зарплата», — отметил Илья Поночевный.

Сотрудники агрохолдинга обсудили с главой округа темы, которые их волнуют. Они попросили установить детскую площадку в частном секторе Яхромы, сохранить детский сад в Ольявидове, отремонтировать дороги в Деденеве, улучшить качество воды и благоустроить центр Дмитрова. Глава округа взял решение озвученных вопросов под контроль.

Дмитровский агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины» — лидер Подмосковья по производству и переработке сельхозпродукции. Продукцию фирмы представили на стенде Московской области на Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, «Роскачество» по итогам лабораторных испытаний в конце 2022 года отметило знаком качества цельное пастеризованное молоко «Братья Чебурашкины. Семейная ферма».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге поблагодарил Минпромторг региона за работу по поддержке предпринимателей.

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