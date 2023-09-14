Подмосковье 14 сентября 2023, 12:09 Агрохимическое предприятие в Щелкове создаст 500 новых рабочих мест Unsplash

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Одно из ведущих агрохимических предприятий в Подмосковье «Щелково Агрохим» реализует проект по расширению производства. Это позволит создать 500 новых рабочих мест в округе.

«Предприятие будет производить компоненты для средств защиты растений, которые сейчас в регион поставляют только из-за рубежа. Компания создаст дополнительные 500 рабочих мест и планирует выпускать до 20 тысяч тонн продукции в год. Объем инвестиций в проект составил четыре миллиарда рублей», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Компания уже получила разрешение на реконструкцию корпуса площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Новое производство планируют запустить в конце 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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