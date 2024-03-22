22 марта 2024, 14:45
Агрофорум пройдет в Коломне 20 апреля
Агрофорум проведут в Коломне 20 апреля. На нем проведут выставку-ярмарку сельскохозяйственной продукции, квест-марафоны и другие мероприятия.
Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, тематику форума посвятят антикризисным практикам. На нем обсудят кадровые потребности предприятий и разработают рекомендации по трудоустройству выпускников.
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Для гостей организуют спортивно-развлекательные площадки, прогулки на лошадях, ярмарку, трактор-шоу и многое другое.
Зарегистрироваться в качестве кчастника можно по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Сельское хозяйство
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