«Агрофирма Партнёр» планирует полностью обеспечить Подмосковье семенами в ближайшие восемь лет

Новый семеноводческий комплекс появится в Подмосковье. Соглашение о сотрудничестве подписало Правительство области и компания «Агрофирма Партнёр». Ожидается, что в течение восьми лет агропромышленный комплекс сможет полностью обеспечить регион семенами.

Большинство семян, которые используются для выращивания овощей в Подмосковье — импортные. Глава Минсельхоза Владислав Мурашов отметил, что речь идет о семенах томата, огурца и перца.

Соглашение о сотрудничестве между молодой компанией «Агрофирма Партнёр» и Правительство Подмосковья подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Оно предполагает создание семеноводческого комплекса.

«Компания „Агрофирма Партнёр“ очень молодая, ей всего 5 лет, но несмотря на это, она энергично развивается, и в ближайшее 8 лет планирует полностью заместить семенной материал в Подмосковье. Реализация проекта — это дополнительные инвестиции в регион, а также будет создано порядка 300 новых рабочих мест», — рассказал Мурашов.

Новый комплекс поможет компании выйти на уровень, позволяющий полностью заместить импортный семенной материал в Московской области. По словам Мурашова, производственные мощности компании позволят выпускать около тонны семян ежегодно.