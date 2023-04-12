Подмосковье 12 апреля 2023, 10:44 Агрофестиваль в Зарайске дал старт посевному сезону в Подмосковье

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Фестиваль «Зарайская нива» дал старт весенней посевной кампании в Подмосковье. Более 500 сельхозпроизводителей, фермеров, работников отрасли и около трех тысяч зрителей приняли участие в празднике, который прошел в центральном парке культуры и отдыха в Зарайске.

Гости фестиваля посмотрели концерт, посетили выставку сельскохозяйственной техники, а также попробовали вкусный плов и познакомились с продукцией местных фермеров. Лучшие представители агропромышленного комплекса получили почетные грамоты и благодарственные письма.

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«Люди, которые работают в этой отрасли, они живут этим с утра до вечера. Для них это самое главное. Мы со своей стороны максимально помогаем всеми мерами поддержки, которые у нас есть», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Зарайск в прошлом году побил рекорд области, собрав порядка 133 тысяч тонн зерновых.

«Мы надеемся, что Зарайск и дальше будет лидером в Московской области не только по валовому сбору зерна, но и по урожайности. Механизаторы готовы, техника готова, агрономы готовы, все закуплено», — сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Напомним, ранее глава Зарайска доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о развитии округа.

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