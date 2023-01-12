Подмосковье 12 января 2023, 14:15 Агробизнес Подмосковья поддержали грантами более чем на 100 миллионов рублей в 2022 году

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области выделило подмосковным аграриям в 2022 году 16 грантов на развитие фермерских хозяйств. Их сумма составила 102,2 миллиона рублей.

«Наибольшее количество получило направление „Агростартап“ — 13 грантов на 43 миллионов рублей. 2 гранта на 53,5 миллиона рублей направлено на развитие семейных ферм, 1 грант в размере 5 миллионов рублей выделен в направлении „Аротуризм“, — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Всего было подано 30 заявок из 17 округов Подмосковья. Бизнес-проекты были представлены по 9 направлениям: производство мяса, молока, меда, разведение рыбы, разведение коз и овец, а также выращивание овощей, фруктов, ягод и зелени. В число лидеров вошли предприятия Клина, Коломны, Волоколамска и Лотошина.

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Получить консультацию и помощь в подготовке к участию в конкурсе аграрии Подмосковья могут в Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по номеру: 8 (498) 602-29-33.

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