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    21 ноября 2021, 16:41

    Агрессивную бездомную собаку поймали и отправили на карантин в Подольске

    Агрессивную бездомную собаку отловили в Подольске по обращению на портале «Добродел»

    Анастасия Толокевич

    Обращение с просьбой отловить агрессивную бездомную собаку в поселке МИС в городском округе Подольск поступило на интернет-портал «Добродел». Заявка была выполнена — животное отловили, оно находится на карантине.

    Агрессивную бездомную собаку поймали и отправили на карантин в Подольске

    Отловом бездомных животных на территории данного поселка занимается Центр содержания бездомных животных. По данной заявке сотрудники организации поймали одну собаку для проведения программы ОСВВ («Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат»).

    В настоящее время животное находится в приюте. После 10-дневного карантина собаке проведут необходимые процедуры.

    Ранее собаки напали на детей в Омской области, в Лузине. В связи с этим начата доследственная проверка. Местные жители сообщали, что это далеко не единственный случай в поселке, когда людям приходится спасаться от агрессивных уличных животных.