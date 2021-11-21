Агрессивную бездомную собаку поймали и отправили на карантин в Подольске

Обращение с просьбой отловить агрессивную бездомную собаку в поселке МИС в городском округе Подольск поступило на интернет-портал «Добродел». Заявка была выполнена — животное отловили, оно находится на карантине.

Отловом бездомных животных на территории данного поселка занимается Центр содержания бездомных животных. По данной заявке сотрудники организации поймали одну собаку для проведения программы ОСВВ («Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат»).

В настоящее время животное находится в приюте. После 10-дневного карантина собаке проведут необходимые процедуры.

Ранее собаки напали на детей в Омской области, в Лузине. В связи с этим начата доследственная проверка. Местные жители сообщали, что это далеко не единственный случай в поселке, когда людям приходится спасаться от агрессивных уличных животных.