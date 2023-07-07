Подмосковье 07 июля 2023, 15:17 Агрегаторы для поставок фермерской продукции запустят в шести округах Подмосковья Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Компания «Магнит» запустит агрегаторы для поставок фермерской продукции в шести южных округах Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По данным торговой сети, объем закупок фермерской продукции через него из других регионов с начала 2023 года составил почти пять тысяч тонн. Основные объемы приходятся на фрукты и овощи», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Фермерам, которые хотят сотрудничать с торговой сетью, необходимо направить заявку на почту torgovlyamo@yandex.ru. Отмечается, что для реализации в агрегаторах предпочтительнее замороженная, молочная и мясная продукция.

Сотрудничество с торговой сетью дает ряд преимуществ производителям: централизованные поставки, услуги хранения и фасовки продукции, а также помощь в подготовке документации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона. Он пообщался с руководителями сельхозпредприятий и обсудил планы по их развитию и поддержке.

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