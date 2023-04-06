Подмосковье 06 апреля 2023, 16:44 Аграрному научному центру из Лобни вручили благодарность президента России

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Коллективу Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени Вильямса в Лобне вручили благодарность президента России. Это крупнейший в Европе и ведущий в России аграрный научный центр в своем направлении.

Благодарность коллективу центра вручили за многолетнюю и успешную работу по научному обеспечению кормопроизводства страны, а также за создание новых сортов кормовых растений и за разработку технологий в сфере кормопроизводства.

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«ВИК имени Вильямса» имеет восемь филиалов по всей России. Специалисты центра изучают природные кормовые угодья для развития приоритетных прикладных исследований в области семеноводства, микробиологии, генетики других направлений. Ученые центра создали более 240 сортов кормовых растений, 160 из которых запатентовано.

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