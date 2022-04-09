Аграриям вручили премии имени Героя Соцтруда в Луховицах

Передовиков производства в сфере сельского хозяйства чествуют в Луховицах каждый год. Аграриям вручают премии им. Героя Социалистического Труда. Присуждаются премии зоотехникам, овощеводам, дояркам и руководителям фермерских хозяйств за рекордные урожаи и надои.

Всего 19 номинаций. Денежные поощрения в размере от 100 до 400 тысяч рублей вручены лучшим представителям таких профессий, как зоотехники, доярки, механизаторы, овощеводы. Каждый победитель получил сертификат на сумму от 100 до 400 тысяч рублей.

Глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин отметил, что Луховицы известны своими ударниками труда, настоящими героями и целыми сельскохозяйственными династиями.

Главный ветеринарный врач ФГБУ «Опытный участок «Пойма» Андрей Савнуков начинает свой рабочий день в 7 утра. Планерки, объезд отделений, осмотры. Подопечных почти 7000 тысяч. Хозяйство «Пойма» одно из крупнейших в Подмосковье. Ежедневно на переработку отсюда отправляется 80 тонн молока. Показатели у хозяйства рекордные.

«Работа сложная, но она интересная и, я считаю, она благодарная. Как и любой труд, связанный с сельским хозяйством», — сказал Андрей Савнуков.

Хозяйство «Пойма», в котором трудится Андрей Савнуков, в прошлом году перешагнуло показатель в 9000 кг молока на одну корову.

Кроме аграриев заслуженные награды получили еще работники социальной сферы — учителя и врачи, работающие в сельской местности.

Премия присуждается в седьмой раз.