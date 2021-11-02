Аграриям Подмосковья выделили почти 4 млрд рублей господдержки

Подмосковным аграриям с начала года выплатили уже 3,8 миллиарда рублей господдержки. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Аграрии получили порядка 1,1 миллиарда рублей из федерального бюджет, и свыше 2,7 миллиарда рублей — из регионального.

Всего в 2021 году на госпрограмму АПК Подмосковья выделено 5,6 миллиарда рублей. Глава Минсельхоза указал, что предусмотрено более 30 видов субсидий. В частности, на возмещение затрат при создании объектов АПК в этом году выделили в 3,9 раза больше субсидий, чем в прошлом.

Воскресенский добавил, что еще один миллиард рублей направили на поддержку и стимулирование молочного производства, а также порядка 812 миллионов — на племенное животноводство.

Субсидии в Московской области также предусмотрены на проведение агротехнологических работ, покупку сельхозтехники и оборудования, производство зерновых, овощей, плодово-ягодных насаждений, на уплату процентов по инвестиционным кредитам и многое другое.