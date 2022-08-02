Аграриям Подмосковья рассказали о сайте для бесплатной презентации продуктов

Новый портал сельскохозяйственной и пищевой промышленности agromer.ru заработал в Сети. Каждый производитель продуктов может бесплатно разместить информацию о себе и своих товарах на этой платформе.

Идея создания портала принадлежит ООО «Агромер». Созданный ресурс является новой торговой площадкой сельскохозяйственной и пищевой промышленности, при этом все заинтересованные производители могут разместить информацию о себе и своем продукте на портале совершенно бесплатно.

Портал «Агромер» поможет предприятиям расширить территорию сбыта, повысить конкурентоспособность, избежать посредников. Все это должно привести к повышению рентабельности производства. Ресурс предоставляет и дополнительные услуги для обеспечения прозрачности торговых операций: безопасные сделки, меры контроля и воздействия на недобросовестных участников рынка.

«Агромер» поможет новым производителям выйти на рынок и наладить сбыт своей продукции. Портал ежедневно просматривают десятки тысяч человек по всей стране, что позволяет громко заявить о своем бизнесе.