Аграриям Подмосковья рассказали о новых мерах поддержки

Новые меры поддержки аграриев ввели в России, в том числе кредитные каникулы. Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету Тарас Ефимов, такое решение стало важным и для Подмосковья.

Также в перечне новых мер пролонгация льготных кредитных договоров. Аграрии, взявшие краткосрочные льготные займы, смогут продлить срок кредита на год.

Кроме того, фермерам доступно сокращение ежемесячных платежей и снижение кредитной нагрузки.

Принятые федеральным центром меры очень своевременны и важны для нашей области Тарас Ефимов.

Он напомнил, что с января 2019 года в Подмосковье ввели нулевую ставку по единому сельскохозяйственному налогу.

«Право снижать ставку этого налога появилось у субъектов по инициативе Мособлдумы. В прошлом году мы продлили на пять лет действие нулевой ставки», — добавил Тарас Ефимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важная задача — дать фермерам бесплатно землю.