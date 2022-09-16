Аграриям Подмосковья напомнили о бирже сельскохозяйственных животных | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 14:57 Поделиться Telegram

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Viber Аграриям Подмосковья напомнили о бирже сельскохозяйственных животных

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Telegram-канал «Биржа сельскохозяйственных животных» помогает сельскохозяйственным производителям Подмосковья продавать и покупать племенных животных. Возможность заниматься этой деятельностью появилась и у фермеров.

«На канале оперативно появляется информация о продаже племенных и товарных животных от проверенных хозяйств. Участники канала — крупные производители сельскохозяйственной продукции, фермеры и представители личных подсобных хозяйств Подмосковья, а также представители Минсельхозпрода», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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В объявлениях всегда указана информация о породе, стоимости животных и контактные данные продавца.

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С 1 сентября вступили в силу поправки к закону «О племенном животноводстве». Раньше возможность заниматься этой деятельностью была только у юридических лиц, а теперь она появлилась и у фермеров.

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