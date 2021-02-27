Аграриям из Луховиц вручили премию имени Героев Соцтруда

Работникам сельского хозяйства из Луховиц вручили премию имени Героев Соцтруда. Предприятие «Пойма» было во всех смыслах рекордным в 2020 году.

Небывалый урожай кормовых культур собрали работники «Поймы». Только сенажа получилось 32 тысячи тонн. А по валовому производству молока предприятие выбилось в лидеры Московской области. Поэтому четыре сотрудника этого коллектива удостоились премии.

«Это слаженная работа всего коллектива, это модернизация основных технологических процессов, без этого никуда нельзя. Это отличная работа зоотехнической службы, отличная работа селекционеров, отличная работа цеха кормопроизводства. Благодаря такой слаженной, грамотной работе у нас получились хорошие результаты», — заявил директор ФГУП «Пойма» Анатолий Анисимов.

В зале собрались руководители крестьянско-фермерских хозяйств, доярки, ветеринарные врачи, зоотехники. Каждый передовик производства получил сертификат на 50-100 тысяч рублей.

«То, что мы сегодня вручаем премии имени Героев Соцтруда — это дань величайшего уважения нашей истории луховицкой к нашим землякам, потому что любой и каждый скажет, что получить звание Героя Соцтруда в те времена — это надо было добиваться результатов высших», — заявил глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков.

В рамках премии выдвинуто 19 номинаций. В числе новых — «Лучший сельский врач, учитель». Сотрудники сфер образования и здравоохранения пополнили списки награждаемых по инициативе Барсукова. Трудовой стаж врача-педиатра и заведующей поликлиникой Эльмиры Гаджиевой — более 20 лет. Во время пандемии она сменила квалификацию и ушла работать в красную зону. Под руководством медика находилось 40 коек с пациентами, у которых диагностировали коронавирус.

«Сама перенесла ковид, поэтому понимаю, как это тяжело было переносить. Я практически до последнего работала, была две недели на больничном и сразу вышла на помощь коллегам. Думала о лечении, назначении, ведении пациентов», — рассказала Гаджиева.

Участникам вручили цветы и грамоты, а еще в их честь исполнили песни.

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