04 августа 2023, 09:41
Аграрии в Серебряных Прудах начали собирать урожай голубики
Сбор голубики начался в хозяйстве «Модный фермер» в Серебряных Прудах. Ягодные кусты занимают 20 гектаров земли.
Для хорошего урожая на ферме создали максимально благоприятные условия. От пересыхания земли спасают капельный полив и опилки. Сама плантация голубики сделана по типу конвейера — сначала созревают ранние сорта, потом поздние. Так что ягоды в Серебряных Прудах собирают до самой осени.
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«Она вся у нас калиброванная, сортированная, собранная в максимально потребительской спелости», — поделился глава крестьянско-фермерского хозяйства «Модный фермер» Артур Мовсисян.
Выращивают голубику в городском округе уже шестой год. Порядка 20 тонн ягод собрали в 2022 году.
«Сейчас пошел основной сбор этой ягоды. Ягода очень востребована. Данная плантация голубики — 20 гектаров, наверное, все-таки самая крупная в Центральном федеральном округе», — рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.
Вскоре на ферме высадят новую культуру — жимолость. Под нее уже готовы два гектара земли. Молодые кусты здесь появятся осенью, а через два года можно будет пробовать первый урожай.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями и искать совместные решения.
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Сельское хозяйство
Серебряные пруды
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