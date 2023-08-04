Подмосковье 04 августа 2023, 09:41 Аграрии в Серебряных Прудах начали собирать урожай голубики Телеканал «360»

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Сбор голубики начался в хозяйстве «Модный фермер» в Серебряных Прудах. Ягодные кусты занимают 20 гектаров земли.

Для хорошего урожая на ферме создали максимально благоприятные условия. От пересыхания земли спасают капельный полив и опилки. Сама плантация голубики сделана по типу конвейера — сначала созревают ранние сорта, потом поздние. Так что ягоды в Серебряных Прудах собирают до самой осени.

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«Она вся у нас калиброванная, сортированная, собранная в максимально потребительской спелости», — поделился глава крестьянско-фермерского хозяйства «Модный фермер» Артур Мовсисян.

Выращивают голубику в городском округе уже шестой год. Порядка 20 тонн ягод собрали в 2022 году.

«Сейчас пошел основной сбор этой ягоды. Ягода очень востребована. Данная плантация голубики — 20 гектаров, наверное, все-таки самая крупная в Центральном федеральном округе», — рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Вскоре на ферме высадят новую культуру — жимолость. Под нее уже готовы два гектара земли. Молодые кусты здесь появятся осенью, а через два года можно будет пробовать первый урожай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями и искать совместные решения.

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