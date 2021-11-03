Аграрии Подмосковья получили гранты для стартапов и семейных ферм на 92 миллиона рублей с начала года
Подмосковные аграрии получили два вида грантов почти на 92 миллиона рублей с начала года
Подмосковные аграрии получили гранты для стартапов и развития семейных ферм на 91,6 миллиона рублей с начала года. Это подчеркнул министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.
Аграриям помогут разобраться в тонкостях использования грантов и эффективно применить полученную поддержку.
До 12 ноября состоятся встречи еще с 14 получателями грантов «Агростартап» и «На развитие семейных ферм».
Встречи с победителями грантовых конкурсов проводят для разъяснения обязательств и всех условий расходования средств
Ранее стало известно, что благодаря грантам в Подмосковье создадут еще 13 ферм до конца года. Их откроют на средства «Агростартапов».
Например, аграрии создадут фермы для выращивания ягод и плодовых деревьев, производства меда, сыра и молока.
Кроме того, в новых хозяйствах будут заниматься разведением коров, коз, овец, рыб.