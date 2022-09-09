Аграрии из Зарайска собрали более 128 тысяч тонн зерновых | 360°

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Аграрии из Зарайска собрали более 128 тысяч тонн зерновых

Депутат ГД Чаплин: аграрии из Зарайска собрали более 128 тысяч тонн зерновых

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С начала уборочной кампании аграрии из Зарайска Московской области собрали более 128 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Труженики зарайских полей делают все, чтобы достичь высоких показателей в обеспечении продовольственной безопасности страны, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий посетил ООО «Туламашагро» — крупнейший элеваторный комплекс по очистке, сушке и хранению зерна в Зарайске — и осмотрел производственные цеха. Мощность элеватора — 145 тысяч тонн. Комплекс способен принимать от 3,5 до 4,2 тысячи тонн зерна в сутки.

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«Наш округ по-прежнему остается бесспорным лидером среди муниципальных образований Московской области по производству зерновых и зернобобовых. В структуре посевных площадей под этими культурами сосредоточено 60–70% площадей», — напомнил Никита Чаплин.

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Он отметил, что 2021 год в Зарайском округе стал одним из самых урожайных за его полувековую историю. Валовый сбор превысил 96 тысяч тонн при средней урожайности 33 центнера с гектара.

В этом году на территории Зарайска в соответствии с государственной программой Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» проводится уборка на площади 45 166 гектаров.

«Для нас сейчас одна из главных задач — развитие отечественного семеноводства, чтобы уйти от импорта», — констатировал депутат.

Сельское хозяйство

Зарайск

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