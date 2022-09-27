Подмосковные аграрии заготовили около 100 тысяч тонн сена для животных на зиму | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 16:33 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковные аграрии заготовили около 100 тысяч тонн сена для животных на зиму

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В Московской области в июне приступили к заготовке кормовой базы для крупного рогатого скота. Уже подготовлено почти 93 тысяч тонн сена, всего для зимовки 2022-2023 планируют сформировать 29,3 центнера корма. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья Владислав Мурашов.

«На сегодняшний день крупный рогатый скот в хозяйствах всех категорий региона обеспечен кормом на 68,3%. Аграрии уже заготовили 92,9 тысячи тонн сена, 757,2 тысячи тонн сенажа», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Министр добавил, что в хозяйствах всех типов уже заготовили 224,1 тысячи тонн силоса.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца этого года общая площадь участков для выращивания сельскохозяйственной продукции должна увеличиться до 950 тысяч гектаров.

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