Аграрии Подмосковья смогут приобрести тракторы «Кировец» со скидкой | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 19:47 Аграрии Подмосковья смогут приобрести тракторы «Кировец» со скидкой

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подписало соглашение о совместной работе с «Петербургским тракторным заводом». Теперь аграрии из Подмосковья получат возможность воспользоваться дополнительной скидкой на покупку знаменитых «Кировцев».

Каждый год в Подмосковье поставляется примерно 50 единиц таких тракторов. Такая техника известна далеко не только в России, но и в целом по миру.

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«Сельскохозяйственным производителям Подмосковья теперь предоставляют скидку до трех процентов при покупке тракторов „Кировец“, — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Скидку будут предоставлять буквально на все тракторы, кроме некоторых, которые отгружаются по лизинговым схемам определенной компании. Все подписание соглашения проходило именно в рамках так называемого Дня клиента, когда все, кто стал его гостями, могут в деталях познакомиться с производством именно этих тракторов, обсудить все возникающие при этом вопросы, говорят о будущих планах в поставках.