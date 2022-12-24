Подмосковье 24 декабря 2022, 00:36 Аграрии Подмосковья представят свои достижения в развитии оргпродукции на специальном конкурсе

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Подмосковных сельхозпроизводителей пригласили принять участие во всероссийском конкурсе на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«В Подмосковье есть сельхозтоваропроизводители, пищевые производства и фермерские хозяйства, которые успешно развивают производства органической продукции и теперь за достижения могут получить всероссийскую премию. Прием заявок на конкурс стартовал и продлится до 10 марта», — сказал Георгий Филимонов.

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Итоги конкурса будут подведены специальной комиссией в мае, добавил зампред.

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Награждение победителей состоится во время X Невского международного экологического конгресса, он пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в следующем году аграриям в Подмосковье отдадут еще 25 тысяч гектаров земель. Важность работы по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых территорий отметил губернатор Андрей Воробьев.

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