Подмосковье 10 января 2023, 12:26 Аграрии Подмосковья получили свыше 5,8 миллиарда рублей субсидий за год

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Аграрии Подмосковья получили свыше 5,8 миллиарда рублей по 27 видам субсидий в 2022 году. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Он рассказал, что субсидии получили свыше 300 предприятий. На эти цели из федерального бюджета выделили 1,3 миллиарда рублей, еще 4,5 — из регионального.

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«По программе льготного кредитования сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями АПК привлечено 18,8 миллиарда рублей льготных краткосрочных кредитов», — добавил он.

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Средства пошли на поддержку производства и стимулирование приоритетных отраслей. Больше всего средств направили на проведение агротехнологических работ, стимулирование производства молока и приобретение техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей. Работу по его внедрению продолжат в наступившем году.