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    29 июля 2022, 18:28

    Аграрии Подмосковья получили субсидии на сумму более 3,6 миллиарда рублей

    Ирэна Вороник

    Сельхозпроизводители и аграрии Подмосковья продолжают получать субсидии из федерального и областного бюджетов. К текущему моменту им выдали уже порядка 3,6 миллиарда рублей.

    Аграрии Подмосковья получили субсидии на сумму более 3,6 миллиарда рублей

    «На сегодняшний день аграрии региона получили уже более 3,6 миллиарда рублей. Это почти 70% от общего объема средств, предусмотренных на этот год. Всего на поддержку аграриев Подмосковья предусмотрено более 5 млрд. рублей «, — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

    Есть несколько направлений, по которым можно получить государственную поддержку. Это развитие животноводства, культуртехнические мероприятия, развитие сельского туризма, производство овощей закрытого грунта и многие другие.

    Чтобы была возможность получить субсидию, индивидуальный предприниматель должен отвечать некоторым критериями. Например, у него не должна проходить реорганизация, он не должен быть иностранным юридическим лицом, у него не должно быть просроченных задолженностей.

    Программа по использованию целины является важной составляющей обеспечения продовольственной безопасности региона и импортозамещения иностранной сельхозпродукции. На сегодняшний день Подмосковье является одним из лидеров России по выпуску продуктов питания. Так, недавно губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что область заняла второе место в стране по объему выращенных овощей и первое место — по производству шоколада.