Аграрии Подмосковья получили субсидии на сумму более 3,6 миллиарда рублей

Сельхозпроизводители и аграрии Подмосковья продолжают получать субсидии из федерального и областного бюджетов. К текущему моменту им выдали уже порядка 3,6 миллиарда рублей.

«На сегодняшний день аграрии региона получили уже более 3,6 миллиарда рублей. Это почти 70% от общего объема средств, предусмотренных на этот год. Всего на поддержку аграриев Подмосковья предусмотрено более 5 млрд. рублей «, — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Есть несколько направлений, по которым можно получить государственную поддержку. Это развитие животноводства, культуртехнические мероприятия, развитие сельского туризма, производство овощей закрытого грунта и многие другие.

Чтобы была возможность получить субсидию, индивидуальный предприниматель должен отвечать некоторым критериями. Например, у него не должна проходить реорганизация, он не должен быть иностранным юридическим лицом, у него не должно быть просроченных задолженностей.

Программа по использованию целины является важной составляющей обеспечения продовольственной безопасности региона и импортозамещения иностранной сельхозпродукции. На сегодняшний день Подмосковье является одним из лидеров России по выпуску продуктов питания. Так, недавно губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что область заняла второе место в стране по объему выращенных овощей и первое место — по производству шоколада.