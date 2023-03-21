Подмосковье 21 марта 2023, 17:27 Аграрии Подмосковья получили субсидии более чем на 750 миллионов рублей с начала года Unsplash

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Субсидии в размере 760 миллионов рублей получили производители сельскохозяйственной продукции из Подмосковья с января. Это 15% от годового плана поддержки аграриев.

«С начала года выделено уже 749 миллионов рублей на развитие племенного животноводства. Еще 13 миллионов направили на мясное животноводство», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Для поддержки подмосковных сельхозпроизводителей в 2023 году предоставят 5,1 миллиарда рублей. Из них 1,3 миллиарда — это федеральные средства, а 3,8 миллиарда — региональные. В Московской области существует 30 видов субсидий для компаний АПК. Государственную поддержку ежегодно получают около 300 производителей региона.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

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