Аграрии Подмосковья получили от государства почти 4 миллиарда рублей | 360°

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Аграрии Подмосковья получили от государства почти 4 миллиарда рублей

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Организации агропромышленного комплекса Московской области получили государственную поддержку в размере 3 950 706 рублей, что составило 76,2% от запланированных выплат на 2022 год. Субсидии направили порядка 300 предприятиям.

В этом году государственную поддержку выплачивают по 28 направлениям, уточнили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

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«К настоящему моменту уже выплачено в том числе 96,7% средств на содержание племенных животных, 99,7% — на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Всего получателей субсидий около 300», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Субсидии на развитие сельского туризма и стимулирование производства овощей закрытого грунта выделили впервые. Самые крупные выплаты предусмотрены на проведение агротехнологических работ, производство молока и племенное животноводство.

Сельское хозяйство

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