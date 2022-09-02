Подмосковье 02 сентября 2022, 12:51 Поделиться Telegram

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Viber Аграрии Подмосковья получили поддержку на 3,7 миллиарда рублей с начала года

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Подмосковные аграрии получили поддержку на 3,7 миллиарда рублей с января. Это 73,2% суммы, предусмотренной на год.

Заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов рассказал, что уже в полной мере перевели средства на стимулирование производства овощей открытого грунта. Это 30 миллионов рублей.

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Аграрии уже получили деньги на развитие семейных ферм, а также начали получать средства на поддержку сельского туризма.

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Это новое направление поддержки, которое появилось в этом году Георгий Филимонов.

Меры поддержки охватывают и производство тепличных овощей, рыбы, индейки, гусей, уток, развитие мясного животноводства.

В этом году аграрии Московской области получат более пяти миллиардов рублей. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева расширяют меры поддержки сельского хозяйства.

Подмосковье поднялось с 36-го на второе место в России по производству овощей в теплицах.

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