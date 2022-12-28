Подмосковье 28 декабря 2022, 13:03 Аграрии Подмосковья получили более 3 тысяч гектаров земли для развития бизнеса с начала года

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Еще 40 предприятий получили землю для развития сельского хозяйства в Подмосковье. С начала года им выдано 68 участков общей площадью свыше трех тысяч гектаров.

В этом году в регионе стартовала новая программа поддержки сельскохозяйственных производителей «Подмосковные 10 гектаров», которую инициировал лично губернатор Андрей Воробьев. Фермерам предоставляют землю без торгов для того, чтобы они развивали свои производства и создавали новые рабочие места.

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«Изначально программа действовала в трех округах: Серебряные Пруды, Лотошино и Шатура. Но инициатива вызвала большой интерес у агробизнеса и позднее Мособлдумой был принят закон, расширяющий действие этой программы до 26 муниципалитетов», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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«Подмосковье продолжает оказывать государственную поддержку сельскому хозяйству. И мы максимально упрощаем процедуры получения земли, внедряя новые электронные сервисы», — пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Уже с 1 января 2023 года все фермеры Подмосковья смогут получать земельные участки в аренду без торгов на срок до пяти лет. После этого за производителем закрепится право приоритетного выкупа этой недвижимости. Новый закон, упрощающий аренду сельхозземель, приняла Госдума.

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