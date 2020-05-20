«Аграрии не подведут». Ферма в подмосковных Озерах показала современное развитие сельского хозяйства

В проект вложили более миллиарда рублей. Агрохолдинг «ОСП Агро» начал разводить голштинскую породу крупного рогатого скота. Производственная мощность фермы — 12,5 тысячи тонн молока в год. Для животных там обустроили 1440 мест.

Благодаря современным технологиям коровы ведут здоровый и безопасный образ жизни. Они чипированы — работники видят активность и состояние каждого животного.

Активная фаза сельскохозяйственных работ сейчас идет. Удобрения, сеют кукурузу. У нас больше половины муниципалитетов занялись сельским хозяйством. Несмотря на карантин и коронавирус, здесь все идет в графике. То, что мы будем сытыми, — это точно. Нас аграрии не подведут Андрей Воробьев.

Автоматизация на ферме повсюду: специальные установки доят и кормят коров, телят поят с помощью аппарата «Кормомама».

А заведующая фермой — Юта Поп. Она родилась в Германии, но несколько лет назад переехала в Россию. За ее плечами богатый опыт работы в области сельского хозяйства.

«Комплекс построен с нуля. Он на 1199 коров. Здесь сделано все для удобства коров. Чем комфортнее же им, тем больше молока они дают. Важны и размеры боксов — они очень просторные. У нас есть очень большая поилка, чтобы всегда был доступ к воде. У каждой коровы есть свое место на кормовом столе, это очень важно», — поделилась она.

Ферма находится в районе, где поблизости нет промышленных предприятий. Там же протекает река Ока. Эти места считаются экологически чистыми, что идет на пользу животным.

По поручению губернатора промышленные предприятия вновь продолжили работу с 18 мая, но лишь при условии выполнения санитарных требований. Для этого введена новая должность — стюард. Такие специалисты будут отвечать за здоровье каждого сотрудника.

Стюарды, например, будут бесконтактным способом измерять температуру сотрудников уже при входе и вносить сведения в реестр. Им надо внимательно наблюдать, нет ли недомогания или признаков заболевания.