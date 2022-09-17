Аграрии Коломны планируют собрать 100 тысяч тонн картофеля в текущем сезоне | 360°

Подмосковье 17 сентября 2022, 00:00 Поделиться Telegram

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Viber Аграрии Коломны планируют собрать 100 тысяч тонн картофеля в текущем сезоне Телеканал "360"

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В Коломне в этом сезоне планируют собрать около 100 тысяч тонн картофеля. Об этом сообщила заместитель главы администрации городского округа Анна Кременецкая. Аномально жаркое лето сказалось на урожайности, делятся аграрии Подмосковья.

«Этот год нестандартный — последние годы были засушливые периоды и до 45-ти суток, но в этом 60 суток у нас не было дождя, и такой засухи мы не видели очень долго — можно сказать, что на своем производственном веку я с такой засухой встречаюсь первый раз. Результат поэтому по картофелю несильно нас радует — урожайность идет 45-50 тонн с гектара, хотя ранее мы получали 50-60 и 70, и даже 80 тонн у нас была в отдельные годы урожайность», — сказал заместитель директора КФХ «Морозова Л.Н.», главный агроном Валерий Семиков.

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Также холодная дождливая весна отразилась на сроках сбора урожая — посевная затянулась до середины июня при обычных нормах до конца мая.

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Тем не менее, на повестке дня хлопоты приятные — хранение, транспортировка и реализация овощных культур.

«Уборка овощей „борщевого набора“ уже началась. Параллельно с уборкой хозяйства наши уже начали реализацию выращенной продукции. В конце сентября начнется закладка овощей на хранение. Площадь уборки составила 1,5 тысячи га, на сегодняшний день пока только на четверть выполнены работы по уборке. В лидерах у нас — это капуста, лук-севок, морковь и свекла. Отдельно по картофелю — всего у нас 3600 гектаров будет убрано, урожайность в этом году — 306 центнеров. В целом по городскому округу мы планируем собрать около 100 тысяч тонн картофеля», — сообщила замглавы администрации г. о. Коломна Анна Кременецкая.

Осень у аграриев — пора горячая: площади, где недавно собран урожай, необходимо готовить к новым посевам. В КФХ «Морозова» бывшее картофельное поле рекультивируют под сев озимой пшеницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье запланировало привлечь триллион рублей инвестиций за год.

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