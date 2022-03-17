Глава Минсельхоза Подмосковья сообщил об увеличенных мерах поддержки аграриев в регионе

Агропромышленный комплекс Подмосковья получит увеличенные меры господдержки, заявил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский. Он подчеркнул, что правительство Московской области находится в постоянном контакте с аграриями и переработчиками и знает обо всех трудностях, с которыми они столкнулись.

«Результат этого понимания — увеличение мер государственной поддержки во всех видах деятельности нашего агропромышленного комплекса. Это и привлечение более 8,5 миллиарда кредитных средств как с федерального, так и с регионального уровня, и увеличение гектарной поддержки в 1,5 раза: если раньше 2,5 тысячи за гектар платили, то сейчас — четыре тысячи», — рассказал Воскресенский в ходе посещения тепличного комплекса в Кашире.

Помимо этого, он указал на увеличение поддержки молочного производства на 19%. «И на каждую голову племенную теперь будем давать вместо 15 тысяч рублей 18 тысяч», — отметил министр.

Ранее Воскресенский сообщил, что в Подмосковье нет причин переживать из-за нехватки социально значимых товаров — их запасы есть на складах региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе нет предпосылок для дефицита продуктов.