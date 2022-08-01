Аграриев Подмосковья пригласили на всероссийскую выставку «Нетипичный садовод»

Всероссийская выставка-конференция «Нетипичный садовод» состоится в Москве 3 и 4 сентября. На ней встретятся крупнейшие производители удобрений, семян и не только. Они обсудят развитие отечественного рынка.

Участники выставки не только поднимут важные проблемы садоводства, но и наладят контакты, чтобы сформировать единое сообщество аграриев для совместной работы в сфере импортозамещения.

На площадке 3 сентября пройдет выставка растений, удобрений и техники, а 4 сентября — конференция, на которой выступят знаменитые представители индустрии. Среди них генеральный директор агрофирмы «Партнер» Василий Блокин-Мечталин, кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье приложит усилия для развития и масштабирования семеноводства.