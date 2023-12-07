Подмосковье 07 декабря 2023, 10:38 Аграриев Подмосковья пригласили на форум о новых цифровых сервисах и технологиях Unsplash

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Форум «Кооперативные ценности и новые механизмы кооперации» пройдет в Мытищах 14–15 декабря. К участию приглашают представителей органов власти, лидеров кооперативного сектора и агропромышленной отрасли, а также представителей малых форм хозяйствования АПК.

«В ходе обсуждений спикеры расскажут о главных инструментах и механизмах развития кооперации, а также цифровых сервисов и новых технологиях переработки сельскохозяйственной продукции», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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На форуме презентуют лучшие молодежные и студенческие проекты, а все желающие смогут обменяться опытом по реализации новых проектов и цифровых сервисов для АПК. Также для участников подготовят праздничный концерт, посвященный 111-летию Российского университета кооперации.

Пройти предварительную регистрацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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