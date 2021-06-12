Агентство Fitсh улучшило прогноз по кредитному рейтингу Подмосковья

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по кредитному рейтингу Подмосковья. Его изменили со «стабильного» на «позитивный». Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов региона.

По данным ведомства, улучшение прогноза связано с позитивной динамикой показателей исполнения бюджета, ростом доходов и гибкой политикой по управлению долгом.

Регион продемонстрировал свою способность противостоять негативным экономическим последствиям пандемии коронавируса. По данным Fitch Ratings, окупаемость долга Московской области останется низкой в течение большей части периода до 2025 года.

В первой половине 2020 года на фоне пандемии, которая спровоцировала сдерживание экономической активности на мировом рынке, агентство внепланово пересматривало кредитные рейтинги по всему миру в худшую сторону.

На сайте Fitch Ratings говорится, что Московская область является одной из крупнейших в России по показателям валового регионального продукта (ВРП) и численности населения. Хорошо диверсифицированная экономика региона основана на сфере услуг и обрабатывающей промышленности. Близость к Москве поддерживает его благосостояние и экономические показатели, которые выше среднего по России.