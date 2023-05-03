Подмосковье 03 мая 2023, 15:25 Африканского страуса удастся увидеть на ферме в Серпухове в майские праздники Источник фото: ферма "Русский страус"

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Ферма в деревне Старые Кузьменки в Серпухове подготовила программу на майские праздники для подмосковных гостей. Зрителям покажут африканского страуса, австралийских эму, кроликов, коз, ослов, свиней, овец, фазанов и гусей, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На фермах можно увидеть и покормить не только сельскохозяйственных животных, но и экзотических представителей фауны. К майским праздникам десятки хозяйств подготовили развлекательные программы», — сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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На ферме проведут экскурсию, сотрудники расскажут про животных и особенностях ухода за ними. Для детей проведут мастер-классы по изготовлению сувениров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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