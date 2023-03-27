Подмосковье 27 марта 2023, 16:48 Афишу мероприятий по «Пушкинской карте» подготовили в Подмосковье на апрель Министерство культуры и туризма Московской области

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Государственные музеи, театры и Дома культуры Московской области представили афишу мероприятий на апрель для участников программы «Пушкинская карта».

В первый день апреля все желающие смогут посетить музей-заповедник «Усадьба "Мураново" имени Тютчева и посмотреть интерактивную музыкальную сказку «Как Иванушка на ярмарку ходил». Также 1 апреля мытищинский дворец культуры «Яуза» приглашает на спектакль «Дуэнья», а Театр юного зрителя в Королеве — на постановку «Федорино горе».

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На следующий день, 2 апреля, пройдет концерт «Посвящение Моцарту» в культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске.

Мистический квест «Успеть за 60 минут» пройдет 7 апреля в Серпуховском историко-художественном музее, а 8 апреля в музее-заповеднике Чайковского в Клину пройдет музыкальная суббота «Я — русский композитор», посвященная 150-летию Рахманинова.

С подробным списком всех программ можно ознакомиться на портале.

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