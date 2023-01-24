Подмосковье 24 января 2023, 17:23 Афишу мероприятий на февраль подготовили в Подмосковье для держателей «Пушкинских карт»

Читать 360tv в

Государственные музеи, театры и Дома культуры Подмосковья подготовили февральскую афишу мероприятий для участников программы «Пушкинская карта». Обладатели карт смогут посетить выставки, спектакли, концерты и другие культурные мероприятия.

Для жителей Подмосковья в последний месяц зимы подготовили большую программу. В Сергиевом Посаде 3 февраля открывается в музее-заповеднике историко-художественная выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения писателя Михаила Пришвина. С 15 февраля все желающие смогут посетить выставочный проект Валерия Чтака «Сопряжение времен». В Жуковском ДК 4 февраля покажут балет «Ромео и Джульетта», а 5 февраля в Клину пройдет музыкальный спектакль «Сказки на ночь от Кая и Герды» на сцене музея-заповедника П. И. Чайковского. Мероприятие подготовит Московская областная филармония.

Реклама

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» 11 и 18 февраля проведет литературную игру-расследование «Писатель состоит из…»: Чехов и его псевдонимы». Историко-художественный музей в Серпухове с 21 по 26 февраля ждет гостей на празднование «Широкой масленицы». Московский Губернский театр презентует 22 февраля Поэтический спектакль «Чужие берега».

Реклама

Московская область вошла в число лучших регионов России по реализации программы «Пушкинская карта». В 2022 году в Подмосковье оформили более 347 тысяч карт. К программе в области уже подключились 348 организаций культуры, в том числе 28 театров, 58 музеев, 159 ДК, 34 кинотеатра, 17 библиотек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти вариант для любого отдыха в Подмосковье. По словам главы Московской области, это сайт, где можно выбрать место, например, для рыбалки, или экскурсию в музей, поездку в пансионат или к историческим достопримечательностям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».