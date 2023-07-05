Подмосковье 05 июля 2023, 14:03 Афишу июльских кинопоказов под открытым небом представили в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Проект «Кинопарк» опубликовал расписание бесплатных уличных показов в подмосковных кинотеатрах под открытым небом. В июле в Московской области пройдет 115 сеансов, которые можно будет посмотреть на 43 площадках в 25 городских округах. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Зрителям покажут фильмы разных жанров. Также в этом сезоне у «Кинопарка» появилась новая площадка — в Юсуповском сквере Долгопрудного. Вход на все сеансы свободный.

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Ознакомиться с расписанием показов можно на официальных интернет-ресурсах уличных кинотеатров или на сайте Министерства культуры и туризма Подмосковья.

Проект «Кинопарк» запустили в 2016 году. С того момента кинопоказы под открытым небом стали неотъемлемой частью летних культурно-досуговых программ в парках Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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