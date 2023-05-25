Подмосковье 25 мая 2023, 11:25 Афишу фестиваля «Мелиховская весна» опубликовали в Подмосковье на 25 мая Московский областной театр кукол

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Седьмой день театрального фестиваля «Мелиховская весна» представит зрителям сразу три постановки. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В 16:00 в Театральном дворе музея-заповедника «Мелихово» начнется представление Областного театра кукол. Зрителям представят коллаж из рассказов Антона Чехова, который передает в том числе тему несостоявшейся человеческой жизни, власти предрассудков и добровольной несвободы.

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В 19:00 на открытой сцене в «Мелихово» выступит Рязанский государственный областной театр драмы. Актеры покажут спектакль «Иванов», где нет лишних спецэффектов, а все внимание сосредоточено на игре и мимике. Герой спектакля — Иванов — олицетворяет муки выбора, которые встают перед людьми ежедневно и ежечасно.

В 19:00 на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра представят спектакль «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Деньги в этом спектакле подобны огню: они могут изуродовать, сломать человека, а могут спасти, сделать жизнь счастливой и достойной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье.

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