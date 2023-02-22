Подмосковье 22 февраля 2023, 16:32 Афиши мероприятий к 23 Февраля и Масленице опубликовали в Мытищах

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Афиши к 23 Февраля и Масленице опубликовали в Мытищах. Всего в эти выходные жители и гости округа смогут посетить восемь различных мероприятий.

В День защитника Отечества на центральном катке на улице Мира состоится зрелищный хоккейный матч под эгидой «Za Мир». В матче примут участие команды жителей под руководством легенд хоккея — Олимпийского чемпиона, чемпиона мира по хоккею Евгения Давыдова и серебряного призера олимпийских игр Бориса Миронова. В составах команд сыграют юные воспитанники хоккейных школ и ребята из дворовых команд. Начало в 17.00, вход свободный.

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Также жителей приглашают на открытие Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Начало 24 февраля в 15:00 на арене «Мытищи». Зрители увидят 18 видов единоборств. Вход свободный.

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Всероссийская благотворительная акция в поддержку СВО «Z-концерт» пройдет в центре культуры «Подмосковье» 24 февраля в 12:00. Вход свободный.

Масленичные гуляния и ледовый спектакль покажут на центральном катке на улице Мира 26 февраля. В 17:00 начнется анимационная программа со сладкими угощениями. В 18:00 — ледовый спектакль «Проводим зиму». В программе: акробаты на коньках, жонглеры огнем, артисты с пиротехникой и фигуристы в светодиодных костюмах. Вход свободный.

Интерактивная программа со скоморохами «Широкая Масленица» начнется в парке Мира 26 февраля в 12:00. Гостей праздника угостят чаем и блинами, будут работать надувные аттракционы, тематические мастер-классы, ярмарка народных промыслов, масленичные фото-зоны.

На площади перед мытищинским дворцом культуры «Яуза» празднование Масленицы стартует 26 февраля в 14:00. В программе: спектакль «Дремушка» от театра «Аутентина», фолк-группа «Совечера», уличный театр «Хэппи пипл».

Народные гуляния пройдут 26 февраля и возле центра культуры «Марфино». С 16:00 жителей и гостей Марфино ждет веселая программа проводов зимы: песни, танцы, хороводы, а также мастер-классы, конкурсы, подарки и блины. Специальный гость — уличный театр «Беспредел» из Санкт- Петербурга.

Местные мастера представят свою продукцию на «Русской ярмарке» в Мытищинской галерее искусств 26 февраля с 11:00 до 18:00. Гости ярмарки смогут приобрести ремесленный хлеб, блины, пряники, пастилу, русские традиционные сувениры. Для них также проведут мастер-классы по жостовской росписи и по лепке из глины. Вход свободный.

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