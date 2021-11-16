Афера на миллион. Чем закончилась история о мошенниках из Потешкино

14 человек стали жертвами возможных мошенников ООО «Потешкино». Организация продавала земельные участки, на которые не имела никакого права. Настоящий владелец земли не имеет к компании никакого отношения — он даже не знал, что на его территории живут люди.

Радик и Надежда Хайдаровы давно мечтали о собственном доме, но решиться на покупку не могли долго — не хватало средств. В 2020-м семья взяла ипотеку — 1,2 миллиона. К ней добавили все свои накопления и купили участок в Потешкино. Деньги продавец с одноименным названием ООО «Потешкино» взял сразу, но оформлять право собственности не спешил.

«У меня с ними есть предварительный договор — до 20 января 2021 года мы сделаем основной договор и перепишем участок на мою семью. У меня есть расписка о передаче этих денег. Ну, соответственно, ничего этого не произошло — они постоянно кормят нас завтраками», — рассказал потерпевший Радик Хайдаров.

Оказалось, ООО «Потешкино» продавало участки, не имея на это никакого права. Жертвами предполагаемых мошенников стали 14 человек. 10 уже написали заявление в полицию.

Настоящий законный владелец участков — предприниматель Игорь Ямников, который к ООО «Потешкино» не имеет никакого отношения. Он удивился, когда узнал, что на земле, которую он официально приобрел под строительство и продажу коттеджей, уже живут люди.

«Мы оказываем всем заявителям юридическую поддержку, пытаемся вывести „Потешкино“ на переговоры. К сожалению, пока успеха мы не достигли на данном поприще. Жители отреагировали достаточно быстро, в течение месяца у нас уже были все контакты, налажена связь. И соответственно сейчас обращаемся в суды, в полицию для восстановления справедливости», — отметил представитель «ИП Ямников» Алексей Коряков.

Что известно о подозреваемых мошенниках: братья, по информации потерпевших, ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Деньги обманутым жильцам они так и не вернули. Лимит обещаний, как оказалось, тоже исчерпан. В ход пошли угрозы и насмешки. Против них возбуждено уголовное дело. Заявления Хайдаровых и остальных восьми частников — на стадии проверки. Какими бы уверенными ни казались риелторы-самозванцы, продажи участков прекратились. Вместо новых обещаний — необщительный автоответчик.

Все, что остается сейчас обманутым покупателям — ждать справедливого решения суда. И надеяться, что законный владелец не выставит их участки на продажу. Радик Хайдаров верит: его семья все же сможет вернуться домой.