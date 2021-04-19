Афанасьевский мост в Воскресенске откроют раньше срока

На Афанасьевском мосту в Воскресенске начали укладывать асфальт. Запустить движение по нему планируют на семь месяцев раньше срока. Работы проводят в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На пролетном строении Афанасьевского моста в Воскресенске начали укладывать асфальт. Всего строители уложат почти 15 тысяч квадратных метров покрытия. Работы завершат до конца мая.

Строительство ведется в рамках реконструкции мостового перехода через реку Москву на 0,6 километра автодороги Ачкасово — Городище — Глиньково» — улица Гиганта. Работы начались в декабре 2019 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

«На сегодняшний день уже полностью собрано пролетное строение, общий вес металлоконструкций составил более 1,4 тысячи тонн. На пролете мостового перехода начался один из завершающих этапов — укладка асфальтобетонного покрытия», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что параллельно с этим рабочие переносят коммуникации, строят ливневую канализацию, устанавливают дорожные ограждения и перегрузочный ковш для демонтажа старого моста. Его начнут демонтировать после открытия движения по новому.

«Строительство объекта идет в графике и находится на личном контроле губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Открыть движение по новому мосту планируется досрочно — в июле 2021 года, что на семь месяцев раньше контрактных сроков», — уточнил Гержик.

Участок реконструкции проходит от улицы Гиганта до цеха ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в районе села Ачкасово. Общая протяженность реконструкции дороги составляет порядка одного километра, длина нового мостового перехода — 248 метров.

Афанасьевский мост построили в 1961 году, а в июле 2018-го его закрыли из-за неудовлетворительного технического состояния. Объект передали в собственность Подмосковья, после чего его отремонтировали и временно открыли на время строительства нового моста.

Новый мост позволит разгрузить Воскресенск от потока транзитного транспорта, а также обеспечит альтернативный выезд на А-108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе. Благодаря строительству нового дорожного объекта улучшится транспортная доступность трех крупных микрорайонов города, в которых живет порядка 40 тысяч человек.