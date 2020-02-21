Афанасьевский мост в Воскресенске частично откроют для пешеходов и автомобилей в мае

Вместо старого Афанасьевского моста в Воскресенске через два года появится новый, его строительство уже начато. А пока в мае этого года запланировано после реконструкции частично открыть для прохода пешеходов и проезда транспорта старый мост. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Движение по новому двухполосному мосту, который появится рядом со старым Афанасьевским в Воскресенске, планируется открыть к концу 2021 года. Строительство нового моста ведется в рамках поручения губернатора Андрея Воробьева. А пока, чтобы связь между центральной частью Воскресенска и районами Новлянский и Гигант не терялась, к лету частично откроют движение по отремонтированному старому мосту.

«Мост этот просто необходим, без него мы уже не можем! Поэтому все с нетерпением ждем, когда его отремонтируют», — сказал водитель Антон Наумов. Когда мост еще работал, мужчине приходилось ездить через него по шесть раз в день, а сейчас он теряет время в пробках.

Жительница Воскресенска Татьяна Темнова рассказала, что от дома до работы через мост она добирается за 10 минут, а в объезд дорога занимает 2-2,5 часа. Поэтом открытия моста она также ждет с нетерпением.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик заявил, что открыть отремонтированный мост для проезда транспорта и прохода пешеходов планируется в начале мая. Сейчас строители меняют деформационные швы и укрепляют несущие элементы существующего моста, а с наступлением весеннего периода начнется замена дорожной одежды.

«Параллельно ведется устройство свай под опоры нового мостового перехода, который будет расположен в 25 метрах от существующего. Открыть движение по новому мосту планируется к концу 2021 года», — добавил Алексей Гержик.

Источник: администрация городского округа Воскресенск

Вместе со строительством мостового перехода обновится километровый участок от улицы Гиганта до цеха ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» около села Ачкасово.

Длина моста составит 248 метров. Автомобили смогут двигаться по нему с скоростью до 70 километров в час. Кроме того, на мосту установят шумозащитные экраны, наружное освещение. Также там появится архитектурная подсветка. После завершения строительства нового моста старое сооружение демонтируют.

Новый мост разгрузит Воскресенск от потока транзитного транспорта и обеспечит альтернативный выезд на федеральные дороги А108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе. Он позволит значительно улучшить транспортную доступность трех крупных городских микрорайонов, где проживают свыше 40 тысяч человек.

Автомобильный Афанасьевский мост возведен в 1961 году. В середине лета 2018-го его закрыли из-за аварийного состояния. Сооружение было принято на баланс региона, начались проектные работы, в конце 2019 года заключен контракт на реконструкцию.