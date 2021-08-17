Афанасьевский мост отправили на пенсию по Москве-реке

В Воскресенске начали разбирать Афанасьевский мост. Старую конструкцию, которая служила городу более 60 лет, сняли с опор и сплавили по Москве-реке.

Пролет, украшавший вид на Воскресенск, весит 500 тонн. Длина моста — 105 метров. Его спустят по воде, не разбирая. По словам инженеров, именно так перенести конструкцию легче и безопаснее.

Афанасьевский мост более 60 лет играл важную роль в промышленности: по переправе ездили автомобили с известняком для двух цементных заводов. С годами он износился, и на смену возвели новую конструкцию. Чтобы разобрать мост, движение по Москве-реке закрыли на 48 часов.

«Мы вывели плавучие опоры, расставили их непосредственно по узлам опоры данного арочного пролетного строения, произвели его пришвартовку», — рассказал первый замдиректора по производству «Мостоотряда-90» Олег Земерев.

Источник фото: телеканал «360»

Арку решили сдвигать на временные опоры, установленные на барже. Гигантская конструкция двигалась медленно — по несколько метров в час. Дополнительной страховкой стали тросы — по четыре с каждой стороны моста. Движение моста контролировали 120 человек: управляли с земли, воды и с самой конструкции.

На барже мосту предстояло проплыть всего 500 метров. Затем ее переместили в карман на берегу реки, спустили на землю и распилили на части, чтобы превратить в металлолом и дать вторую жизнь.