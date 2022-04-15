Аэропорты Подмосковья освободили от обязательного обследования раз в 5 лет

Из-за санкций аэропорты оказались в тяжелой ситуации, и на первый план вышли новые меры поддержки. Чтобы снизить финансовое давление, в Московской области их освободили от энергетического обследования раз в пять лет.

Об этом сообщил министр Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян. По его словам, цель — снизить административную и финансовую нагрузки.

Аэропорты тратят большие средства на такое обследование, но сейчас, в условиях ограничения полетов из-за санкций, в этом нет потребности.

Гарибян подчеркнул, что каждый аэропорт и без того оснащен всем необходимым энергосберегающим оборудованием.

Мы начали вносить изменения в положения по технической эксплуатации аэропортов Артур Гарибян.

Главгосстройнадзор освободил крупнейшие аэропорты России от обязательного обследования.

«Задача — вывести из положений обязательное требование о проведении энергетического обследования раз в пять лет», — сообщил Артур Гарибян.

Ранее стало известно о том, что утративших работу сотрудников Шереметьево приняли в «Мострансавто».