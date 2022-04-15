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    15 апреля 2022, 10:26

    Аэропорты Подмосковья освободили от обязательного обследования раз в 5 лет

    Анастасия Аброськина

    Из-за санкций аэропорты оказались в тяжелой ситуации, и на первый план вышли новые меры поддержки. Чтобы снизить финансовое давление, в Московской области их освободили от энергетического обследования раз в пять лет.

    Аэропорты Подмосковья освободили от обязательного обследования раз в 5 лет | Изображение 1

    Об этом сообщил министр Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян. По его словам, цель — снизить административную и финансовую нагрузки.

    Аэропорты тратят большие средства на такое обследование, но сейчас, в условиях ограничения полетов из-за санкций, в этом нет потребности.

    Гарибян подчеркнул, что каждый аэропорт и без того оснащен всем необходимым энергосберегающим оборудованием.

    Мы начали вносить изменения в положения по технической эксплуатации аэропортов

    Артур Гарибян.

    Главгосстройнадзор освободил крупнейшие аэропорты России от обязательного обследования.

    «Задача — вывести из положений обязательное требование о проведении энергетического обследования раз в пять лет», — сообщил Артур Гарибян.

    Ранее стало известно о том, что утративших работу сотрудников Шереметьево приняли в «Мострансавто».