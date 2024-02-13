Подмосковье 13 февраля 2024, 16:05 Аэропорт Шереметьево в Химках стал лауреатом национальной премии «Воздушные ворота России» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Международный аэропорт Шереметьево в Химках назвали лучшим в России. Он стал лауреатом национальной премии «Воздушные ворота России» сразу в двух номинациях.

Шереметьево назвали лучшим аэропортом года среди городов федерального значения и лучшим цифровым аэропортом года. Собственные разработки и ИТ-решения позволяют воздушной гавани удерживать лидерство в пунктуальности, безопасности и качестве обслуживания пассажиров.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Поздравляю руководство Шереметьево и всех сотрудников с заслуженной наградой! На протяжении нескольких лет Шереметьево уверенно держит планку лидера и одной из лучших авиагаваней страны. Аэропорт уверенно продолжает развитие и модернизацию терминальной и аэродромной инфраструктуры с целью обеспечения высокого качества обслуживания пассажиров, устойчивого роста базовых авиакомпаний», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Сегодня Шереметьево входит в топ-5 хабов Европы и является крупнейшим российским аэропортом по объемам пассажирских и грузовых перевозок.

Напомним, ранее Андрея Воробьева назвали самым продвинутым цифровым губернатором России по внедрению онлайн-сервисов.

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