Подмосковье 14 апреля 2023, 15:56 Аэропорт Шереметьево обслужил более 7 миллионов пассажиров за первый квартал года Международный аэропорт Шереметьево

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Итоги работы в первом квартале 2023 года подвели в аэропорту Шереметьево. Пассажиропоток увеличился на 23% по отношению к аналогичному периоду 2022-го.

За три месяца услугами аэропорта воспользовались 7,21 миллиона человек. В марте доля воздушной гавани в общем объеме перевозок Московского авиаузла достигла 50%, а пассажиропоток увеличился на 86% по сравнению с этим же месяцем прошлого года.

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В первом квартале аэропорт обеспечил выполнение 48 912 взлетов и посадок. По России самолеты чаще всего летали в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань и Калининград. Среди международных самыми востребованными оказались рейсы в Пхукет, Стамбул, Дубай.

Население Московской области растет, заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным 3 апреля. По словам главы региона, сейчас в Подмосковье зарегистрированы 10 миллионов человек.